В Ростовской области 27 апреля напишут «Диктант Победы»

Фото: пресс-служба «Единой России»

Площадки разместят в знаковых местах региона, часть откроют в Ворошиловском районе, чьи представители вносят вклад в защиту исторической правды.

Об этом сообщили в партпроекте «Единой России» «Историческая память». Целью акции организаторы называют повышение интереса к событиям героического прошлого России.

Акция международная – она стартует в полдень 27 апреля по всей стране, за рубежом и онлайн на диктантпобеды.рф.

Фото: пресс-служба «Единой России»

В Ростовской области площадки акции откроют на территории военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты», мемориала «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке», в подразделениях Министерства обороны РФ, в вузах, техникумах и школах.

Часть площадок разместят в учреждениях культуры, например, библиотеке им.Ю.А. Гагарина Ворошиловского района. Представители района не первый год участвуют в проектах в защиту исторической правды.

- Мы очень хорошо понимаем значимость сохранения нашей общей памяти. Особенно важно беречь её сейчас, когда вклад нашей страны в победу над фашизмом пытаются как-то преуменьшить, а то и просто вычеркнуть, - рассказал секретарь Ворошиловского местного отделения «Единой России» Раджив Мирзалиев.

Он напомнил, что ранее депутат городской Думы от Ворошиловского района Магомед Дарсигов помог ростовскому штабу движения «Бессмертный полк России» в издании книги «Битва за Ростов. Южная столица в огне Великой Отечественной». Еще парламентарий содействовал в установке памятника на месте подвига механика-водителя 6-й танковой бригады Ф. Н. Крутикова, павшего при обороне города осенью 1941 года, и организовал реставрацию танка Т-34 на монументе на площади Химиков.

- Поддерживаем мы и героев наших дней – ребят из Ростовской области, находящихся в зоне специальной военной операции, привозя на передовую необходимое, помогаем и их семьям, - подчеркнул Раджив Мирзалиев.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Тема защиты исторической правды сегодня звучит в инициативах и предложениях участников предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» в донской парламент. В списке кандидатов уже более 100 человек, в их числе Раджив Мирзалиев и Магомед Дарсигов, прием заявлений продолжается.

Добавим, абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» даёт преференции при поступлении в высшие учебные заведения. А федеральные победители получают право стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.