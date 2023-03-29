В Ростове-на-Дону около Музтеатра убрали плакат с карикатурой для взрослых

Неизвестные вывесили изображение на одном из рекламных стендов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону около Музтеатра оперативно убрали плакат с карикатурой для взрослых. Нелегальный шарж был размещен без разрешения владельца стенда, рассказала пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

- Были предприняты меры по ликвидации посторонних изображений. Владелец рекламной конструкции теперь намерен обратиться в полицию по поводу случившегося, - сообщила Мария Петрова.

Напомним, жители донской столицы заметили шокирующий плакат утром 29 марта. По словам очевидцев, которые опубликовали пост в соцсетях, на видном месте неизвестные вывесили изображение с иностранным президентом и певицей.

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