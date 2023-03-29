Wink покажет новый документальный сериал Сергея Минаева «Рестораны Москвы»

Wink покажет новый документальный сериал «Рестораны Москвы» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В видеосервисах Wink и Premier 30 марта 2023 года состоится премьера нового документального сериала журналиста и писателя Сергея Минаева «Рестораны Москвы» (18+). Сериал пополнит линейку Wink Originals.

В картине приняли участие главные герои ресторанной индустрии — Андрей Деллос, Иван Березуцкий и Сергей Березуцкий, Борис Зарьков, Александр Раппопорт, Екатерина Алехина, Владимир Мухин и другие.

Трейлер сериала: https://www.youtube.com/watch?v=UEKs-FRYVvE

Вместе с самыми известными рестораторами и звездами гида Michelin Сергей Минаев отправляется в большое путешествие по ресторанной индустрии Москвы, чтобы разобраться, как устроены самые модные заведения столицы, как создаются самые изысканные блюда и какие риски ждут тех, кто хочет связать свою жизнь с ресторанным бизнесом.

- Как минимум раз в неделю каждый из нас проводит время в московском баре или ресторане. Представьте, что именно в этот момент сделан стоп-кадр — время застывает, и перед глазами гостей открывается пространство, в котором видна кухня, ферма, мастерская архитектора, рынок. Здесь выбирает продукты шеф, там — оценивает дизайн-проект ресторатор. В этом фильме мы попытались показать, как устроена московская гастрономическая “сцена”: от грядки до тарелки, от первого эскиза до открытия ресторана, — подчеркнул автор сериала Сергей Минаев.

В картине приняли участие главные герои ресторанной индустрии. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В шести сериях создатели проекта раскроют секреты московского ресторанного бизнеса и высокой кухни. В «Кухне» звезды гида Michelin покажут, как новые технологии могут изменить вкус самых простых продуктов. В «Создателях» Сергей Минаев встретится с людьми, которые бросили все ради того, чтобы создать рестораторами. В других сериях будут рассказы об уникальном дизайне ресторанов, влиянии иностранных шефов, барной культуре в Москве и рынках, как новом месте досуга.

- Мы с удовольствием представляем новый документальный сериал Сергея Минаева о столичной ресторанной отрасли. Его прежние проекты «Девяностые» и «Нулевые» также доступны в Wink и попали в топ самых просматриваемых документальных картин, — отметил директор Wink Антон Володькин.

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