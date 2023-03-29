В Симферополе девятиклассник умер после урока физкультуры

Мальчик скончался в больнице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Симферополе во время занятий скончался 15-летний школьник. Об этом сообщает "КП – Крым". Девятикласснику стало плохо во время урока физкультуры. Юношу госпитализировали в срочном порядке, однако врачи не смогли спасти мальчика – он скончался в больнице.

Следственный комитет по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ученику стало плохо на фоне избыточной физической нагрузки, которая юноше была запрещена.

Он потерял сознание и был оперативно доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу, где была констатирована его смерть, - отметили в пресс-службе СК.

Следователи выясняют все подробности трагедии. Им необходимо узнать обстановку в семье умершего мальчика, дать оценку медперсоналу больницы, который работал в день происшествия, а также выяснить имелся ли у подростка медотвод от занятий.

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