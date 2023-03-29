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НовостиЭкономика29 марта 2023 14:37

В Ростовской области собираются открыть производство сыров с голубой плесенью

Товар будет производить одна из донских компаний
Ангелина СКИБА
Ассортимент производителя уже составляет 15 видов продукции

Ассортимент производителя уже составляет 15 видов продукции

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В апреле 2023 года в Ростовской области планируют открыть цех по производству сыров с голубой плесенью. Объект должен запустить один из донских производителей. Об этом сообщил заместитель губернатора Виктор Гончаров, сообщает «Интерфакс-Юг».

- Ввод нового цеха позволит увеличить производственные мощности предприятия почти в два раза, - отметил Виктор Гончаров.

По словам чиновника, сейчас организация выпускает мягкие сыры и сыры с белой плесенью. Ассортимент составляет 15 видов продукции, в том числе камамбер, бри, моцарелла, буррата, страчателла, кроттен, халлуми и бюш.

Общий объем производства - 50 тонн в месяц. По итогам 2022 года изготовили около 600 тонн сыра, что оказалось на 23 % больше, чем в 2021 году.

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