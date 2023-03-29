Вагон фирменного поезда украсили в стиле туристского бренда Ростовской области

Работу по брендированию транспорта на Дону начали еще в 2020 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Вагон фирменного поезда «Москва - Ростов-на-Дону» украсили в стиле туристского бренда Ростовской области «Вольный Дон». Обновленный салон уже оценил заместитель губернатора Александр Скрябин, сообщает сайт донского правительства.

- Брендирование ж/д транспорта привлечет дополнительное внимание туристов и станет еще одним механизмом по увеличению турпотока, что соответствует целям национального проекта, - отметил Александр Скрябин.

Чиновнику сообщили, что новое оформление появилось в одном из СВ-вагонов, еще в девяти купейных вагонах выполнили частичное брендирование. В таких составах пассажиры смогут погрузиться в атмосферу донского края.

Локации региона изобразили на фотокартинах, а логотип «Вольный Дон» теперь красуется на скатертях, покрывалах, подушках и брелках. Также отдыхающие смогут больше узнать о Ростовской области из информационных буклетов.

- Туристическая сфера - серьезная отрасль экономики, ее развитие находится на постоянном контроле губернатора, - подчеркнул Александр Скрябин.

Добавим, работу по брендированию транспорта на Дону начали еще в 2020 году. Тогда впервые ливрею самолета авиакомпании выполнили в стиле бренда «Вольный Дон».

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