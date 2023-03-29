Ростовские школьники стали призерами на Всероссийской олимпиаде в 2022 – 2023 учебном году

Школьники Ростова показали отличные результаты по разным предметам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьники Ростова-на-Дону стали призерами на Всероссийской олимпиаде в 2022 – 2023 учебном году. Об этом в своем Telegram-канале рассказал сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

- 16 марта стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады, и по отдельным предметам уже названы победители и призеры, – поделился сити-менеджер.

В олимпиаде по искусству победу одержала ученица 9 класса Меланья Ремета. В экономике лучшим стал Кирилл Буряк, который учится в 11 классе. По французскому языку призерами стали Елизавета Волдохина, Юлия Липова, Анна Мазий. Хорошие результаты по химии показал Григорий Симонян, а по искусству – Мария Куц.

- Благодарю вас за волю к победе и веру в успех! Выражаю искреннюю благодарность родителям и педагогам, развивающим таланты, оказывающим поддержку и способствующим становлению каждого ребенка, – поздравил ребят Алексей Логвиненко.

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