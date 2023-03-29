Ростовская область заняла второе место в России по несырьевому неэнергетическому экспорту. Фото: donland.ru Фото: Фото из соцсетей

Ростовская область заняла второе место среди регионов России по внешнеторговому обороту и экспорту, сообщается на сайте правительства региона.

Рост внешнеторгового оборота составил 5,7%, рост экспорта – 4,5%, рост импорта – 10,4%.

Замглавы региона Александр Скрябин отметил, что положительную динамику необходимо сохранить и в 2023 году.

Для этого были определены новые приоритеты во внешнеторговой деятельности Донского края. Среди них - укрепление экономических связей со странами СНГ и расширение партнерских отношений с дружественными странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее стало известно, что Ростовская область откроет «офисы присутствия» в Турции, Вьетнаме, Индии и Египте. В будущем регион будет представлен также на рынке Латинской Америки. В перспективе – сотрудничество с Африкой.

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