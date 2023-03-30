В параде на Красной площади примут участие 28 студентов ДГТУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 курсантов Военного учебного центра ДГТУ примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве, сообщили в пресс-службе вуза.

9 Мая они пройдут в составе казачьего расчета Всевеликого войска Донского.

Студенты уже отправились в Подмосковье для подготовки к параду к 78-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. В ходе тренировок будут выработаны дисциплина строя, строевой шаг, равнение в шеренгах и колоннах. По результатам тренировок казаков и курсантов распределят в основной или запасной состав парадного расчета.

На подготовку отправили самых ответственных и способных курсантов Военного учебного центра. Они активно участвуют в патриотических мероприятиях и инициативах.

Всего в расчете будет 125 человек: 105 – основного и 20 – запасного состава.

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