Массовые отключения света пройдут в Ростове 30 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массовые отключения электроэнергии пройдут в Ростове в четверг, 30 марта, сообщает «Донэнерго».

Отключения связаны с техническими работами на электросетях.

Так, с 9.00 до 17.00 не будет света на улице Каширской 14, 22, 24, 24/1, 26, 28, 28/1, 30а; улице 2-й Краснодарской 163/4, улице Лениногорской 11; улице Нансена 112, 114, 116, 118.

С 9.00 до 18.00 отключат электричество по адресам улица Заводская 67-99, 85/2; улица 2-я Заводская 77А, 46, 54-82; переулок 2-й Кирпичный 6 (аб.); улица 3-я Литературная 51/6 (аб.); переулок 1-й Самобытный 1-7, 2-10; переулок 2-й Самобытный 1-5, 2-4, 75/2; переулок 3-й Самобытный 1-13, 2-10; переулок 4-й Самобытный 1-3, 2-4, 7/155; переулок 5-й Самобытный 1-13, 2-10; переулок 6-й Самобытный 1-11, 2-10; переулок 7-й Самобытный 1-19.

С 9.00 до 16.00 подачу электроэнергии приостановят на улице Ульяновской 25-31, 26-32; переулке Семашко 2-10, 7-11; улице Донской 41, 18-26.

С 9.00 до 17.00 света не будет на улице Таганрогской 111; переулке Авиамоторном 2.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области подорожала электроэнергия. Для городского и сельского населения с электроплитами: в пределах соцнормы — 3,36 рубля за киловатт в час, сверх соцнормы — 4,71 рубля за киловатт в час. Для городского населения с газовыми плитами в пределах соцнормы — 4,81 рубля за киловатт, сверх соцнормы — 6,73 рубля за киловатт.

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