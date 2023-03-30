Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 марта 2023 6:39

В Новочеркасске после вмешательства прокуратуры трое сирот смогли получить жилье

Квадратные метры были выданы сразу же после судебного иска
Ангелина СКИБА
Молодые новочеркасцы смогли получить долгожданные квартиры

Молодые новочеркасцы смогли получить долгожданные квартиры

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Ростовской области для троих сирот отсудили новые квартиры. Иск пришлось подавать из-за задержек и препятствий, с которыми столкнулись получатели жилья, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, трое жителей Новочеркасска никак не могли получить благоустроенное жилье, обещанное им по закону. Сроки выдачи квадратных метров то и дело отодвигались.

- Сироты не были своевременно обеспечены жилой площадью. В связи с этим, после выяснения обстоятельств, было направлено обращение в суд, - пояснили в прокуратуре.

Требования надзорного ведомства на слушаниях полностью поддержали. В итоге нарушения быстро устранили, и молодые новочеркасцы смогли получить долгожданные квартиры.

Добавим, ранее после вмешательства прокуратуры инвалиду из Каменска-Шахтинского выдали необходимые лекарства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовые отключения света пройдут в Ростове 30 марта

Света не будет в десятках домов (подробности)