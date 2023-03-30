В Новочеркасске после вмешательства прокуратуры трое сирот смогли получить жилье

Молодые новочеркасцы смогли получить долгожданные квартиры
Фото: Абылай САРАЛАЕВ
В Ростовской области для троих сирот отсудили новые квартиры. Иск пришлось подавать из-за задержек и препятствий, с которыми столкнулись получатели жилья, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным ведомства, трое жителей Новочеркасска никак не могли получить благоустроенное жилье, обещанное им по закону. Сроки выдачи квадратных метров то и дело отодвигались.
- Сироты не были своевременно обеспечены жилой площадью. В связи с этим, после выяснения обстоятельств, было направлено обращение в суд, - пояснили в прокуратуре.
Требования надзорного ведомства на слушаниях полностью поддержали. В итоге нарушения быстро устранили, и молодые новочеркасцы смогли получить долгожданные квартиры.
Добавим, ранее после вмешательства прокуратуры инвалиду из Каменска-Шахтинского выдали необходимые лекарства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Массовые отключения света пройдут в Ростове 30 марта
Света не будет в десятках домов (подробности)