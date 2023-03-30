В Ростове несколько улиц и здание «Ростовводоканала» на сутки оставят без воды

Отключения собираются провести на следующей неделе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На нескольких улицах Ростова собираются отключить воду с 8:30 часов 4 апреля до 8 часов 5 апреля. Об этом предупреждает «Ростовводоканал».

- Водоснабжение будет временно прекращено в границах: Шолохова - 14-я Линия - Ченцова - Театральный, включая здание АО «Ростовводоканал» на улице Максима Горького, - говорится на сайте компании.

Добавим, причина коммунальных ограничений - переподключение водопроводной линии на улице Налбандяна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовые отключения света пройдут в Ростове 30 марта

Света не будет в десятках домов (подробности)