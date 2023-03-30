Утром 30 марта в Ростове из-за снега подскочили цены на услуги такси

Осадки должны сохраниться сегодня и завтра Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на стоимость услуг такси утром 30 марта. По всей видимости, цены были временно увеличены из-за повышенного спроса и дождя с мокрым снегом, который, к слову, все еще не прекратился.

По словам ростовчан, в отдельных случаях машины пришлось ожидать немного дольше обычного, а сами маршруты были дороже на 100-200 рублей. Например, за некоторые поездки в пределах одного района требовалось выложить до 400 рублей, а ценник до Батайска составлял около 600 рублей.

Отметим, еще около часа-двух назад цены стабилизировались и уже не превышают привычных сумм. Дорожная ситуация, по данным сервиса «Яндекс. Карты», к полудню составляет 4 балла, отмечаются аварии на мосту Стачки и проспекте Буденновском.

Напомним, ранее власти Ростова сообщили, что из-за непогоды на улицы города вывели более 600 уборщиков и 100 спецмашин. Осадки должны сохраниться сегодня и завтра. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30 марта в Ростове-на-Дону выпал мокрый снег, похолодало до 0 градусов

Осадки ожидаются в течение всего дня (подробности)