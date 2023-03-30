89% опрошенных отметили, что лучшей мотивацией являются денежные премии и бонусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области рассказали, что их мотивирует к работе. Опрос проводили специалисты hh.ru.

Согласно статистике, 89% опрошенных отметили, что лучшей мотивацией являются денежные премии и бонусы. Еще 75% считают хорошим стимулом уважительное отношение со стороны руководства, для 70% – комфортная атмосфера в коллективе.

Еще 59% респондентов сообщили, что для них лучшей мотивацией являются интересные задачи и проекты. Для 68% важны оплата обучения или повышения квалификации, а еще 41% поделились, что они стараются работать лучше, когда получают похвалу и признание результатов коллегами и начальством. А вот соцпакет мотивирует 45% работников, 32% отметили, что для них стимулом к хорошей работе стали дополнительные выходные и оборудованные места для отдыха.

Наименее значимым способом мотивации и вознаграждений за хорошую работу для жителей Ростовской области оказались корпоративные мероприятия и праздники для сотрудников – 27%.

Демотиваторами для 80% сотрудников стала низкая зарплата, отсутствие премий и бонусов. Для 68% минусом являются плохой менеджемент, неорганизованность процессов и неуважительное отношение к труду со стороны руководства, а также сложную атмосферу в коллективе и конфликты - 64%.

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