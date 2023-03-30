Одна из крупнейших цифровых экосистем объявила о глобальном ребрендинге

Фото: пресс-служба ПАО «МТС»

В четверг, 30 марта, цифровая экосистема МТС объявила о глобальном ребрендинге, который будет выражаться в новом позиционировании, логотипе и визуальном языке в целом. Сменится также и уникальная айдентика отдельных продуктов компании.

- Приоритетная задача заключалась в том, чтобы люди увидели нашу экосистему разной, - пояснил президент компании Вячеслав Николаев. - У отдельных сервисов теперь появилась возможность выглядеть органично в своей категории и строить свою коммуникацию с клиентом.

Фото: пресс-служба ПАО «МТС»

Курс на формирование цифровой экосистемы, активный запуск новых продуктов и трансформацию бренда в сторону ИТ был взят еще в 2019 году. За два года в компании вырос штат ИТ-специалистов, расширились продуктовые команды, сократилась бюрократия и изменились корпоративные ценности.

В свою очередь ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. Возникло понимание, что монолитный бренд больше не работает — он не дает нужной гибкости и не решает задач разных сервисов.

Теперь основой фирменного стиля компании станет динамический и гибкий логотип, вмещающий в себя все продукты. Он будет фундаментом для визуальной системы, а его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. При этом красный цвет компании — главный узнаваемый элемент бренда — сохранится, но к нему добавятся более разнообразные цветовые решения. А вот лозунг «Быть лучше каждый день», как и задача «менять привычное и трансформировать повседневность», не изменятся.

Внедрение новой айдентики будет происходить постепенно. Первыми поменяются цифровые продукты и интернет-сайты. Вывески и оформление офисов и магазинов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет по мере износа старых конструкций.