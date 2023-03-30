Вирусолог рассказал ростовчанам, кому нужно вакцинироваться от клещевого энцефалита

На территории Ростовской области распространена крымская геморрагическая лихорадка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, кому необходимо сделать прививку от клещевого энцефалита. Рекомендации главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 30 марта опубликовал News.ru.

По словам вирусолога, вакцинироваться следует тем, кто часто бывает на природе, в лесу, например, охотникам. Что касается Ростовской области, то на территории региона распространена крымская геморрагическая лихорадка, которую переносят иксодовые клещи.

Жители городов могут обойтись и без прививки, так как в условиях «каменных джунглей» риск встретиться с клещами значительно ниже, чем в сельской местности. А вот людям, проживающим в хуторах, селах и других небольших населенных пунктах лучше позаботиться о своей безопасности заранее.

Главные симптомы клещевого энцефалита - высокая температура, слабость в мышцах и конечностях, а также сильная головная боль. А вот боррелиоз, также распространяемый данными насекомыми, проявляется красным пятном вокруг укуса и сыпью. Если после отдыха на природе у вас поднялась температура и появилось чувство онемения в конечностях, необходимо обратиться к врачу.

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