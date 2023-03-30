Все фуры отправились на автостоянку до улучшение погодных условий. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Каменском районе ограничили движение большегрузов из-за непогоды. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

По информации ведомства, на участке с 921 по 953 километр трассы М-4 "Дон" наблюдается затруднение движения транспорта. Для безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение грузовиков. Все фуры отправились на автостоянку до улучшение погодных условий.

Для устранения последствий непогоды на данном участке работает 12 единиц техники. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения и оказывают всю необходимую помощь участникам дорожного движения, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что водителям стоит быть внимательнее на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок в ближайшее время.

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