Губернатор Василий Голубев пообещал, что главный автовокзал Ростова продолжит работу

Проект Центрального областного вокзала намерены завершить в 2023-2024 годах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону главный автовокзал на Сиверса продолжит работу, несмотря на будущее открытие Центрального областного автовокзала. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Юг» сообщил губернатор Василий Голубев.

- Проект намерены завершить в 2023 году или, в крайнем случае, в первом квартале 2024 года. Речь о центральном областном автовокзале, который появится на месте старого аэропорта. Другой автовокзал, который расположен вблизи ж/д вокзала, останется действующим, - сказал Василий Голубев.

По словам главы региона, в сторону нового областного пункта будут курсировать межмуниципальные рейсы.

- Логистику и маршрутизацию транспортного узла должны организовать так, чтобы людям было удобно, - подчеркнул Василий Голубев.

Напомним, ранее, на совещании в донском Минтрансе, озвучили планы по созданию пяти транспортно-пересадочных узлов - конечных остановок для межмуниципальных маршрутов. Эти объекты собираются разместить на улице Менжинского, в микрорайоне Левенцовском - там, где построят разворотные кольца для трамваев, а также на Главном автовокзале и Центральном рынке.

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