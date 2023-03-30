4 апреля жители Левобережной в Ростове на целый день останутся без воды

Воды не будет более чем в 20 зданиях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

4 апреля в Ростове-на-Дону на улице Левобережной отключат воду. Ресурс не будут подавать с 8:30 до 23 часов. Об этом сообщает «Ростовводоканал».

- Подачу воды временно прекратят на Левобережной, в границах от дома № 4 до здания № 30, - предупредили ростовчан.

В этом случае причиной отключений станут технические работы - специалисты будут проводить подключение водопроводной линии.

Напомним, с утра 4 апреля также собираются выключить воду на Шолохова, 14-й Линии, Ченцова, Театральном, а также в зданиях «Ростовводоканала» на улице Максима Горького.

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