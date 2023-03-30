Заморозки в Ростовской области продлятся с 30 марта до 2 апреля

30 и 31 марта в отдельных районах ожидаются сильные осадки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Местами по югу Ростовской области с 30 марта ожидаются заморозки от -1 до -4 градусов. Похолодание сохранится также 1 и 2 апреля. Об этом жителей региона ранее предупредили спасатели и синоптики Гидрометцентра.

Обновленный прогноз также представили специалисты ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»:

Так, до конца дня 30 и 31 марта в отдельных районах ожидаются сильные осадки. Ветер будет юго-западным и западным 7-12 м/с, иногда с порывами до 15-18 м/с. Минусовую температуру обещают ночью, в светлое время суток - до +2-7, иногда до +11 градусов.

1 апреля возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков. Направление ветра не изменится, его сила будет составлять около 6-11 м/с, временами 12-14 м/с. Ночью и утром сохранится минус, днем будет +4-9, по югу области - до +13.

2 апреля также может пройти небольшой дождь, прогнозируют туман. Ветер сменится на юго-восточный и восточный 5-10 м/с, с порывами до 12-14 м/с. В темное время суток и утром снова ожидается минусовая температура, до 4 градусов ниже нуля. В светлое время суток столбики термометров установятся в районе +6-11, по югу и востоку будет до +16 градусов.

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