Житель Ростова обнаружил на улице пакет, в котором спрятали 300 патронов к автомату

Официальных комментариев по ситуации не поступало Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Ростова-на-Дону нашел в районе парка Авиаторов пакет, в котором оказалось около 300 патронов от автоматического оружия. Об этом сегодня, 30 марта, со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает портал 1rnd.ru.

Журналисты узнали, что ростовчанин обнаружил чьи-то брошенные запасы совершенно случайно, во время прогулки с собакой.

Предварительно, в переулке Тувинском мужчина увидел «сквозь щели и пластик предметы, напоминающие патроны». После этого удивленный гражданин обратился к правоохранителям. Сообщается, что пакет уже забрали на экспертизу, чтобы установить владельца.

Добавим, официального подтверждения инцидента к этому моменту не имеется. Редакция «КП - Ростов-на-Дону» не располагает комментариями ведомств по ситуации.

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