Донские пассажиры выбирают электрички

Все большее число пассажиров предпочитает ездить по Ростовской области на пригородных поездах. Фото : СКЖД

Все большее число пассажиров предпочитает ездить по Ростовской области на пригородных поездах. За январь-февраль этого года свыше 1,3 млн человек выбрали именно этот вид транспорта, что на 16% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Чаще всего жители и гости области путешествуют электричками между Ростовом и Таганрогом. Это второй по популярности маршрут на юге России. Больше людей проезжает только на направлении Минеральные Воды – Кисловодск.

При этом самым динамично-развивающимся в Ростовской области можно назвать маршрут Ростов – Азов. За два первых месяца 2023 года пассажиропоток на этом направлении вырос на 80%.

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В Ростовской области на большинстве пригородных маршрутов курсируют современные электропоезда ЭП3Д и рельсовые автобусы РА-3. Благодаря этому пассажирам обеспечивается комфортный проезд до нужной станции вне зависимости от времени года и погодных условий.