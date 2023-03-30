На юге России стартовал проект для учителей «Кибербезопасность — школам»

Учителя из Республики Адыгея стали слушателями лекции о кибербезопансости. Фото: пресс-служба «Ростелеком».

В Республике Адыгея стартовал масштабный проект «Кибербезопасность — школам», приуроченный к Году педагога и наставника. Первым мероприятием стала онлайн-лекция о детской кибербезопасности, которую прочел сотрудник «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

Участниками мероприятия стали 80 учителей информатики из муниципальных образовательных школ. Педагоги узнали о правилах поведения подрастающего поколения в сети, а также о способах защиты от различных категорий мошенников. Особое внимание было уделено безопасной работе с персональными данными.

- Изменение мира и цифровых технологий вокруг нас привело к тому, что злоумышленники тоже меняют свой подход и сегодня воруют не только деньги, но стремятся похитить и личные данные, - подчеркнул Олег Седов. - Поэтому дети и подростки, как наиболее уязвимая часть общества, должны быть хорошо информированы о всевозможных уловках, к которым прибегают мошенники.

В своей первой лекции эксперт рассказал о цифровых угрозах для детей в интернете. Он подробно остановился на типах кибермошенничества, их способах и целях, а также методах противодействия им.

По словам замдиректора Краснодарского филиала цифрового провайдера Азамата Бжемухова, проект «Кибербезопасность — школам» ставит своей целью познакомить учителей информатики с основами кибербезопасности, чтобы преподаватели могли обучать подрастающее поколение нужным навыкам в этом области. Такие знания должны закладываться с раннего возраста, со школьной скамьи, одновременно с тем, как дети начинают постигать для себя виртуальное пространство и виртуальный мир.

В свою очередь и.о. министра образования и науки Республики Адыгея Евгений Лебедев подчеркнул, что подобные форматы позволяют учителям узнать в доступной форме, чему стоит уделять внимание и как рассказывать детям о мерах безопасности.

Отметим, что подобные лекции оператор обещает проводить во всех регионах юга России.