Врач рассказал ростовчанам, о каких проблемах сигнализирует постоянное вздутие живота

Есть две причины частого вздутия живота Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач рассказал жителям Ростовской области, о каких проблемах сигнализирует постоянное вздутие живота. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на гастроэнтеролога Сергея Вялова.

По словам специалиста, есть две основные причины вздутия - нарушение микрофлоры и переедание. Живот вздувается из-за большого скопления газов, что свидетельствует о проблемах с кишечником.

- Газов очень много, они двигаются неправильно, надувают живот, или там много микробов, которые вызывают большее вздутие. Кишечник воспаляется, его клетки погибают, там возникают кровоподтеки, язвы, дивертикулы, фолликулы. Из-за этого тоже может быть вздутие, — объяснил специалист.

Вздутие может образоваться из-за избытка бобовых в рационе. Также причиной может быть неправильная работа желчного пузыря или неправильное выделение ферментов поджелудочной железой. Таким образом, желудок неправильно работает и переваривает еду, уточнил доктор.

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