Житель Каменска-Шахтинского насиловал девушек на улицах города.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
52-летний житель Каменска-Шахтинского обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, насильственных действий сексуального характера и разбое, сообщает Следком по Ростовской области.
По версии следствия, в ноябре 2022 года мужчина совершил разбойное нападение на 19-летнюю девушку в парке в микрорайоне Лиховском, после чего принудил ее к действиям сексуального характера. Через несколько дней он напал на 16-летнюю несовершеннолетнюю и изнасиловал. Происшествию случилось на улице Советской.
Кроме того, в октябре 2022 года обвиняемый совершил в отношении 34-летней женщины действия сексуального характера на улице Ленина.
Следствием установлено, что ранее мужчина был судим за совершение аналогичных преступлений.
Сейчас его заключили под стражу.
Свою вину обвиняемый признал в полном объеме.
Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
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