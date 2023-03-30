Житель Каменска-Шахтинского насиловал девушек на улицах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

52-летний житель Каменска-Шахтинского обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, насильственных действий сексуального характера и разбое, сообщает Следком по Ростовской области.

По версии следствия, в ноябре 2022 года мужчина совершил разбойное нападение на 19-летнюю девушку в парке в микрорайоне Лиховском, после чего принудил ее к действиям сексуального характера. Через несколько дней он напал на 16-летнюю несовершеннолетнюю и изнасиловал. Происшествию случилось на улице Советской.

Кроме того, в октябре 2022 года обвиняемый совершил в отношении 34-летней женщины действия сексуального характера на улице Ленина.

Следствием установлено, что ранее мужчина был судим за совершение аналогичных преступлений.

Сейчас его заключили под стражу.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме.

Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дончанин сбежал от покушавшейся на его жизнь сожительницы

Ранее женщина причинила вред еще нескольким мужчинам (подробности)