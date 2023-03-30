В Таганроге пройдет всероссийский форум IT-технологий в 2023 году

В Таганроге пройдет всероссийский форум IT-технологий. Фото: donland.ru Фото: Фото из соцсетей

Всероссийский форум IT-технологий пройдет в августе 2023 года в Таганроге. Распоряжение о создании оргкомитета по подготовке подписал донской губернатор Василий Голубев.

В рамках форума пройдут пленарные заседания, дискуссионные площадки, круглые столы, мастер-классы, тематические заседания, выставки цифрового искусства, экскурсии в IT-компании.

Таганрог выбран местом проведения, так как в городе «сложилась уникальная образовательная среда по подготовке специалистов инженерных специальностей».

В состав оргкомитета вошли ректоры ведущих вузов, представители науки, бизнеса, политики.

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