Спасатели эвакуировали 20 человек, застрявших на трассе М-4 ДОН из-за снегопада

Спасатели эвакуировали 20 человек, застрявших на трассе М-4 ДОН. Фото: Иван МАКЕЕВ

Спасатели эвакуировали 20 человек, застрявших из-за непогоды на трассе М-4 ДОН, сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В пунктах временного размещения находятся 147 человек, в том числе 34 ребенка.

Всего развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания и 7 пунктов временного размещения. Организовано 7 маршрутов доставки продуктов.

Сейчас затор на трассе М-4 ДОН сократился до 30 км. Ведутся работы по организации «карманов» с помощью бульдозеров на 940 и 950 км трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера. Работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей.

Напомним, из-за сложившейся ситуации на автодорогах губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел режим ЧС в Шахтах, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.

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