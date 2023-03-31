Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 марта 2023 3:58

Спасатели эвакуировали 20 человек, застрявших на трассе М-4 ДОН из-за снегопада

Развернуто 8 пунктов обогрева и 7 пунктов временного размещения
Полина ШЕВЧЕНКО
Спасатели эвакуировали 20 человек, застрявших на трассе М-4 ДОН.

Спасатели эвакуировали 20 человек, застрявших на трассе М-4 ДОН.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Спасатели эвакуировали 20 человек, застрявших из-за непогоды на трассе М-4 ДОН, сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В пунктах временного размещения находятся 147 человек, в том числе 34 ребенка.

Всего развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания и 7 пунктов временного размещения. Организовано 7 маршрутов доставки продуктов.

Сейчас затор на трассе М-4 ДОН сократился до 30 км. Ведутся работы по организации «карманов» с помощью бульдозеров на 940 и 950 км трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера. Работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей.

Напомним, из-за сложившейся ситуации на автодорогах губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел режим ЧС в Шахтах, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МЧС назвали пункты обогрева на трассах

Автомобилисты могут обратиться в них за помощью (подробности)