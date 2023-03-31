В Ростове продолжит идти мокрый снег 31 марта. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятницу, 31 марта, в Ростове сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает Росгидрометцентр.

Ночью и утром синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, с возможным налипанием на проводах и деревьях.

Столбики термометров днем поднимутся до отметки в +5-7 градусов. Юго-западный и западный ветер разовьет скорость до 7-12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

МЧС ввели штормовое предупреждение в регионе. На территории области ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать безопасную скорость и расстояние во время движения.

К выходным ожидается улучшение погодных условий. Синоптики обещают до +12 градусов и ясную погоду.

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