В Росгидрометцентре рассказали, когда в регион вернется тепло. Фото: Евгения ГУСЕВА

Улучшение погодных условий ожидается уже к выходным, следует из прогноза синоптиков Росгидрометцентра.

Так, 1 апреля сильные осадки прекратятся. Небольшие дожди ожидаются в отдельных районах региона. Столбики термометров днем поднимутся до +12 градусов. Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

2 апреля синоптики также прогнозируют дожди в отдельных районах области, однако днем существенных осадков в регионе не прогнозируют. Температура воздуха составит +12-15 градусов. Юго-восточный и восточный ветер стихнет до 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы достигнут 12 метров в секунду.

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