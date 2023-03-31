В Росгидрометцентре рассказали, когда в регион вернется тепло.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Улучшение погодных условий ожидается уже к выходным, следует из прогноза синоптиков Росгидрометцентра.
Так, 1 апреля сильные осадки прекратятся. Небольшие дожди ожидаются в отдельных районах региона. Столбики термометров днем поднимутся до +12 градусов. Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.
2 апреля синоптики также прогнозируют дожди в отдельных районах области, однако днем существенных осадков в регионе не прогнозируют. Температура воздуха составит +12-15 градусов. Юго-восточный и восточный ветер стихнет до 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы достигнут 12 метров в секунду.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снегопад и метель, как в марте 2023 года, в Ростовской области регистрировали почти 30 лет назад
Интенсивность опасных природных явлений оказалась схожей (подробности)