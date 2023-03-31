Число застрявших на трассе М-4 ДОН эвакуированных выросло до 51 человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 8.00 спасатели эвакуировали 51 человека, застрявшего из-за непогоды на трассе М-4 ДОН, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Развернуты 7 пунктов временного размещения вместимостью 301 человек. В них находится 171 человек, в том числе 56 детей.

Дополнительно приведены в готовность 9 ПВР.

Сейчас начинает возобновляться движение фур в направлении Москвы. Произведен демонтаж 5 барьерных ограждений, ведутся работы по расчистке дорожного полотна и организации «карманов» для проезда автомобилей.

Напомним, из-за непогоды в Каменском районе на трассе образовался многокилометровый затор. К 6.00 «пробка» на трассе М-4 ДОН сократилась до 30 км.

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