В Ростовской области для водителей на М-4 «Дон» обновили список пунктов обогрева

30 марта в регионе пошел сильный снег, не характерный для этого времени года. Фото: telegram-канал Василия Голубева.

Утром 31 марта в Ростовской области для водителей, которые застряли на заснеженной трассе М-4 «Дон», обновили список мобильных пунктов обогрева. Информация поступила от пресс-службы управления МЧС России по донскому региону.

Пункты обогрева можно найти в следующих точках М-4 «Дон»: на 983 км, 985 км, 986 км, 942 км, 945 км, 938 км, а также на 362-км трассы А-260.

Напомним, около 8 утра 31 марта губернатор Василий Голубев сообщил, что по ходу движения транспорта всего было развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и 17 пунктов временного размещения. В ПВРах два часа назад находились 187 человек, из них 58 детей. Было эвакуировано 57 человек.

Людям к утру смогли раздать 1300 литров бензина и 1700 литров дизельного топлива. Организовали 8 маршрутов доставки продуктов.

Ранее спасатели сделали пять технологических разрывов в барьерном ограждении, чтобы водители могли выехать из пробки. Уже возобновилось движение фур в направлении Москвы.

Напомним, затор на десятки километров растянулся в Каменском районе из-за непогоды, которая обрушилась на регион вчера, 30 марта. Утром 31 мара протяженность затора еще составляет около 30 км. Осадки и ночные заморозки ожидаются сегодня, а также 1 и 2 апреля.

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