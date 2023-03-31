В Ростовской области М-4 «Дон» движение машин возобновили в обе стороны

Ранее возобновилось движение фур в направлении Москвы. Фото: управление МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области движение на трассе возобновлено в обе стороны, но затор еще не исчез. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

- Участок трассы также закрыт. Движение возобновлено в обе стороны. По состоянию на 11 часов, пробка сократилась до 21 км, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, вчера вечером протяженность затора составляла 60 км, к 8 утра 31 марта пробка сократилась до 30 км. Известно, что по ходу движения транспорта организовали работу 8 пунктов обогрева и 17 пунктов временного размещения.

В снежном плену еще остаются люди. Например, известно, что в пункты назначения все еще не могут добраться 33 автобуса, в которых едут 766 человек. Ранее в регионе открыли горячую линию для пострадавших во время непогоды.

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Кроме этого работают также пункты временного размещения (подробности)