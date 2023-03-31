Составлен рейтинг самых популярных легковых авто с пробегом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какие автомобили покупают чаще всего, проанализировали в ВТБ. Статистика основана на итогах первого квартала 2023 года. Так, предпочтения по маркам у частников и предпринимателей отличаются.

Наибольшим спросом у первых пользовались машины марки Kia – на них в январе-марте пришелся каждый седьмой автокредит во вторичном сегменте. Вторым по популярности стала Hyundai, с которым физические лица провели около 11% сделок. На третьем месте – Lada с долей в выдачах порядка 9%. Замыкают пятерку Volkswagen (7,3%) и Toyota (6,2%). Средний возраст машин составил 7,2 года.

А вот у ИП и юрлиц основная масса сделок пришлась на BMW (16,5%), Mercedes-Benz (11,5%), Volkswagen (11,5%), Toyota (8%) и Hyundai (8%). Средний возраст профинансированной техники банком составляет 2,9 лет, а средний пробег на момент заключения сделки – 44 233 километра.

- Начиная с прошлого года, на фоне роста цен и дефицита новых автомобилей спрос на российском рынке стал перераспределяться в сторону машин с пробегом, - рассказал директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг Артем Киселев. - Сейчас на один новый проданный автомобиль в самом массовом, легковом сегменте приходится восемь бывших в эксплуатации. В текущем году этот тренд продолжился, в том числе в корпоративных продажах.

По словам начальника управления организации продаж автокредитов банка Владимира Высоцкого, вторичный рынок помимо доступных цен, привлекает клиентов быстротой сделки - купить автомобиль можно в тот же день, в который он подобран. К тому же, покупка позволяет сэкономить и на стоимости дополнительного оборудования.