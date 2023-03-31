Движение на М-4 «Дон» в Ростовской области в обе стороны открыли для машин, находящихся в заторе

Тысячи машин оказались в дорожном плену из-за разгула непогоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В управлении МЧС Ростовской области уточнили информацию по возобновлению движения на М-4 «Дон». Проезд для других машин все еще закрыт, но внутри затора его возобновили в обе стороны.

- На участке трассы, где оказались заблокированы автомобили, все еще действует запрет на проезд. В обе стороны движение возобновили только для машин, оказавшихся в заторе, - разъяснили в пресс-службе экстренного ведомства.

Напомним, тысячи машин оказались в дорожном плену из-за разгула непогоды. Вчера, 30 марта, на регион обрушились дожди с мокрым снегом и метели. В итоге затор образовался на протяжении 60 км, к утру 31 марта он сократился до 30 км, а к 11 часам - до 21 км.

Добавим, по обновленным данным, в 17 пунктах временного размещения сейчас находятся 232 человека. Действуют также 8 мобильных пунктов обогрева.

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