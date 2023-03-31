31 марта в Ростове из-за непогоды временно приостановили работу трамваев

Задержка маршрутов связана с работами по ликвидации последствий снегопада Фото: Михаил ФРОЛОВ

31 марта в Ростове-на-Дону из-за снегопада временно приостановили работу нескольких трамвайных маршрутов. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

- Трамваи не работают. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, у Пролетарского депо упало дерево, оборвав контактную сеть. Вторая причина - высокий уровень воды на линии у Ленгородского депо, - пояснили в ростовчанам.

Запустить движение составов планировали в 13 часов дня. Пока нет информации о том, курсируют ли составы снова по улицам города.

Добавим, по данным городского управления по делам ГО и ЧС, сейчас «системы жизнеобеспечения населения Ростова работают в штатном режиме». Спасатели продолжают распиливать рухнувшие деревья. Из-за ветра и снега произошло падение 61 дерева. Ликвидированы последствия падений 26 деревьев.

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