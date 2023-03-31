Сити-менеджер Ростова призвал жителей города не выезжать на трассу М-4 «Дон»

Сейчас затруднено движение в Каменском и Красносулинском районах региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко попросил жителей города не выезжать на трассу М-4 «Дон» из-за сложной дорожной обстановки. Свое обращение глава администрации опубликовал в Telegram.

- Уважаемые ростовчане, ситуация на трассе М-4 «Дон» в северном направлении продолжает быть напряженной. Призываю воздержаться от поездок в этом направлении, - написал Алексей Логвиненко.

По последним данным Госавтоинспекции, сейчас затруднено движение в Каменском и Красносулинском районах региона. Протяженность затора в северном направлении составляет 21 км, в южном - 29 км. Выезд транспорта на М-4 «Дон» с других автодорог по-прежнему ограничен.

Для оказания помощи людям на М-4 привлекли дополнительные экипажи ДПС. Особое внимание уделяется пассажирским автобусам и машинам, в которых находятся дети.

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