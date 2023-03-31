На выходных в Ростовской области ожидается потепление до +16 градусов

Ветер на выходным будет юго-восточным Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На выходных, 1 и 2 апреля, в Ростовской области ожидается потепление, местами до +16 градусов. Об этом сообщают синоптики.

1 апреля, в субботу, ночью в отдельных районах могут пройти небольшие осадки. Температура воздуха в темное время суток должна колебаться от 0 до +5 градусов, при этом сохранится возможность заморозков. Днем будет +4-9, по югу и востоку - до +15-16 градусов. Ветер обещают юго-западный и южный 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с.

2 апреля, в воскресенье, существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит +1-3 градуса, днем +13…15. Ветер будет преимущественно юго-восточным и восточным 5-10 м/с.

Напомним, ранее снежный коллапс, который зафиксировали в регионе 30 марта, объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам эксперта, непогода объясняется перемещением полярного воздуха.

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