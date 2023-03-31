В Ростовской области увеличился кредитный портфель агропромышленного комплекса Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Кредитный портфель в Ростовской области, по сообщению Сбербанка, в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности вырос вдвое. На 1 января его объем достиг 108,7 млрд рублей.

Высокие показатели обеспечили программы господдержки отрасли. Поспособствовало и финансирование банком крупных сделок слияния и поглощения.

В кредитной организации заключался каждый второй договор в рамках программ господдержки сельского хозяйства и пищевой промышленности. Наиболее востребованным стало кредитование под 1 — 5% годовых в рамках постановления правительства России № 1528. Популярным среди экспортеров и производителей пищевой продукции оказалось кредитование по постановлению № 512.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что четверть корпоративного кредитного портфеля в регионе занимает финансирование АПК.

— У нас высокий уровень экспертизы отрасли. А интеграция искусственного интеллекта позволяет быстрее добиться принятия решений по кредитованию. На инвестиционные кредиты по итогам прошлого года пришлось 64% портфеля АПК. Чаще всего аграрии инвестировали заемные средства в приобретение техники и оборудования, необходимых, чтобы эффективнее выращивать и собирать урожай, — говорит Руслан Салимов.

Аграрии получают возможность использовать инновации и повышать производительность. Компании приобретают сервисы в области логистики, лизинга, подбора персонала и многие другие.

Несколько организаций уже внедрили автопилоты для комбайнов на основе искусственного интеллекта, цифровые системы контроля за полями и сервисы по комплексному управлению предприятием.