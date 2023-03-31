Спецслужбы продолжают помогать автомобилистам на трассе. Фото: telegram-канал Василия Голубева.

В Каменском районе сотрудники Госавтоинспекции спасли мужчину, которому стало плохо в заторе на заснеженной трассе. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Вечером, 30 марта, в многокилометровом заторе водителю «Киа Рио» стало плохо. Мужчина,который стоял рядом в другом автомобиле заметил, что водителю нехорошо.

Он поспешил обратиться к сотрудникам Госавтоинспекции за помощью. Спасатели незамедлительно направились к автомобилю. Как позже сообщила дочь пострадавшего, отец недавно перенес инсульт и нуждался в медицинской помощи. Сотрудники госавтоинспекции аккуратно достали обессиленного мужчину из автомобиля и уложили на покрывало, чтобы донести до автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу Каменска-Шахтинского.

- Мужчине была оказана своевременная медицинская помощь. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает, - сообщили в ведомстве.

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