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НовостиОбщество31 марта 2023 14:53

В Ростовскую исправительную колонию пытались передать больше 40 сотовых телефонов

По данному факту проводится проверка
Лейла МИРИШОВА
По данному факту проводится проверка,

По данному факту проводится проверка,

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовскую исправительную колонию № 2 пытались передать больше 40 сотовых телефонов. Об этом сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, 30 марта на территории режимного учреждения правоохранители задержали мужчину, который пытался перебросить 3 свертка. Когда сотрудники исправительной колонии изъяли «передачки», то обнаружили в них 41 сотовый телефон.

- По данному факту проводится проверка, задержанный гражданин и изъятые у него предметы переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в ведомстве.

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