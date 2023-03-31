В Ростовскую исправительную колонию пытались передать больше 40 сотовых телефонов

По данному факту проводится проверка, Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовскую исправительную колонию № 2 пытались передать больше 40 сотовых телефонов. Об этом сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, 30 марта на территории режимного учреждения правоохранители задержали мужчину, который пытался перебросить 3 свертка. Когда сотрудники исправительной колонии изъяли «передачки», то обнаружили в них 41 сотовый телефон.

- По данному факту проводится проверка, задержанный гражданин и изъятые у него предметы переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После снегопада в Ростовской области без электричества остаются около 25 тысяч человек

Сейчас энергетики продолжают восстановительные работы

(Подробности)