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НовостиОбщество31 марта 2023 14:54

Ростовчанина будут судить за ложную информацию о ВС РФ и хранение наркотиков

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения
Полина ШЕВЧЕНКО
Ростовчанина будут судить за фейки о ВС РФ и хранение наркотиков.

Ростовчанина будут судить за фейки о ВС РФ и хранение наркотиков.

Фото: Артем КИЛЬКИН

33-летнего ростовчанина будут судить за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах России и незаконном обороте наркотических веществ, сообщает региональный Следком.

По версии следствия, в марте 2022 года мужчина, находясь на территории другой страны, распространил в соцсети фейки о Вооруженных Силах Российской Федерации.

Также установлено, что в июле 2022 года ростовчанин приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство массой более 15 грамм.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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