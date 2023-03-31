Ростовчанина будут судить за ложную информацию о ВС РФ и хранение наркотиков

Ростовчанина будут судить за фейки о ВС РФ и хранение наркотиков.
Фото: Артем КИЛЬКИН
33-летнего ростовчанина будут судить за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах России и незаконном обороте наркотических веществ, сообщает региональный Следком.
По версии следствия, в марте 2022 года мужчина, находясь на территории другой страны, распространил в соцсети фейки о Вооруженных Силах Российской Федерации.
Также установлено, что в июле 2022 года ростовчанин приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство массой более 15 грамм.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дончанин сбежал от покушавшейся на его жизнь сожительницы
Ранее женщина причинила вред еще нескольким мужчинам (подробности)