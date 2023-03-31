В Музей истории Ростова передали более 100 новых предметов. Фото: администрация Ростова Фото: Фото из соцсетей

Коллекцию Музея истории Ростова пополнили более 100 экспонатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Среди переданных ростовчанами предметов документы Ростовской Городской Управы начала XX века, рисунки донского художника Виталия Маркина, записная книжка ростовского краеведа Владислава Смирнова, барабан ростовского джаз-оркестра Кима Назаретова с автографами участников, коллекция грампластинок и другие исторически значимые вещи.

В 2024 году предметы, принесенные горожанами, войдут в выставку музея к 275-летию Ростова-на-Дону.

На данный момент в коллекции Музея содержится более четырех тысяч экспонатов.

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