Главой Госстройнадзора Ростовской области стал Ярослав Кулик. Фото: donland.ru Фото: Фото из соцсетей

Руководителем Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области утвержден Ярослав Кулик. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Ростовчанину Ярославу Кулику 48 лет. В 2003 году он окончил РГУ, после чего проходил курсы повышения квалификации по различным программам. Имеет звание кандидата юридических наук.

В течение семи лет работал замруководителя Региональной службы госстройнадзора Ростовской области. С февраля 2022 года исполнял обязанности руководителя.

Прежний руководитель службы Юрий Сильвестров был утвержден в должности министра строительства, архитектуры и территориального развития региона.

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