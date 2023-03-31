Проект по модернизации трамваев в Ростове начнется с микрорайона Левенцовский. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обновление трамвайной дорожной сети в Ростове начнется с микрорайона «Левенцовский», сообщается на сайте правительства региона.

Прокладку 6,3 км трамвайных путей начнут по улице Еременко, от Малиновского до Жданова. В этом году планируют уложить 8,92 км одиночных путей и построить одну тяговую подстанцию.

Активная фаза строительства начнется уже в апреле. Первый этап – 9 км - необходимо завершить в 2023 году.

Всего построят и реконструируют 119 км трамвайных линий.

Глава донского региона Василий Голубев подписал распоряжение о заключении концессионного соглашения по модернизации трамвайной сети в Ростове. Объем инвестиций в проект составляет 61 млрд рублей. Работы должны занять пять лет.

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