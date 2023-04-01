Росприроднадзор утвердил обоснования эксплуатации энергоблока №4 Ростовской АЭС выше номинального уровня мощности

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Росприроднадзор утвердил положительное заключение Государственной экологической экспертизы материалов обоснования эксплуатации энергоблока №4 Ростовской АЭС на уровне мощности 104% от номинальной.

Известно, что материалы обоснования лицензии были рассмотрены на общественных слушаниях, состоявшихся в Волгодонске еще 4 августа 2022 года. Тогда в них приняли участие более 700 челове. В их числе - проектировщики и специалисты в области эксплуатации Ростовской АЭС, представители Концерна «Росэнергоатом», государственных и независимых экологических организаций, органов местного самоуправления, общественных организаций и жители территории размещения атомной станции.

Теперь и экспертная комиссия подтвердила соответствие представленной документации экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством РФ в области охраны окружающей среды. Заключение утверждено и приказом Федеральной службы в сфере природопользования.

- Увеличение мощности реакторной установки не влияет на безопасность и надежность работы энергоблока. К примеру, энергоблоки №№ 1,2,3, которые в разные годы переведены на мощность 104% - тому доказательство. А первенец этой программы на нашей площадке – энергоблок № 1, работающий в таком режиме с 2009 года, - сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников. - В Ростовской области по итогам прошлого года доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии составила более 70%. Рост потребления в объединенной энергосистеме Юга в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 2,6%, достигнув показателя 111 млрд кВт.ч. Сейчас благодаря Ростовской АЭС на юге России горит каждая третья лампочка.

К слову, в настоящее время энергоблоки № 2, № 3 и № 4 атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Энергоблок № 1 с 22 марта остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений.