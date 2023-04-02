На Ростовской АЭС внедрят уникальный для России проект по производству деталей для оборудования полного цикла

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

К внедрению собственного, не имеющего аналогов производственного проекта по созданию так называемого термического участка притупили на Ростовской АЭС. Он позволит прямо на месте выполнять отжиг, нормализацию, закалку и снятие внутреннего напряжения с металлических деталей.

- Эта процедура даст возможность выполнять полный цикл изготовления деталей для ремонта оборудования, соответственно избавит от необходимости отправлять деталь для обработки на другие предприятия, а также снимет критическую зависимость от зарубежных поставщиков, - рассказал начальник участка цеха централизованного ремонта Сергей Ануфриев. - В результате мы прогнозируем сокращение времени ремонта энергоблоков и экономию средств.

Известно, что данный проект является победителем отборочного этапа отраслевого конкурса научно-технических докладов. Он прошел на Ростовской АЭС, и поддерживает программу импортозамещения, реализуемую в России.

- Сегодня перед российской промышленностью, в том числе и атомной энергетикой, стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии, - отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов. - Государство направляет значительные ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Очень важно, что разработки, представленные работниками Ростовской АЭС, являются актуальными, имеют практическую значимость, и могут быть использованы на других атомных станциях.

Примерная стоимость проекта, над разработкой которого трудился большой коллектив специалистов, - около 24 млн рублей. По словам разработчиков, окупаемость вложенных средств составит 1,5 года.