2 апреля к стадиону «Ростов-Арена» запустят дополнительный транспорт

Работа дополнительного графика будет организована с 17.30 до 21.30. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 апреля, в день проведения матча на стадионе «Ростов-Арена» среди команд ФК «Ростов» - ФК «Торпедо», будет запущен дополнительный транспорт. Об этом информирует Департамент транспорта Ростова.

Так, с 17.30 до 21.30 организуют работу дополнительного графика на маршруте № 39 по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».

Вблизи от места проведения матча находится остановочный пункт «Аллея Ростов-Арена», через который проходят автобусные маршруты № 8, 49, 65а. Помимо этого, до остановочного пункта «Гребной канал», расположенного на территории водноспортивного кластера «Акватория» можно добраться на автобусе № 75.

Мачт состоится в воскресенье, 2 апреля, в 19.00 в рамках турнира МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур.

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