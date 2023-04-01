Ростовчане смогут покупать дома с участками по семейной ипотеке и госпрограммам

Руководитель «Абсолют Банка» в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая. Фото предоставлено пресс-службой банка

Последние 2-3 года значительно повысился интерес жителей донской столицы к покупке частных домов. По данным аналитиков «Абсолют Банка» средняя стоимость такой недвижимости в марте текущего года составила шесть миллионов рублей. Одним из способов приобретения своего жилья на земле может стать госпрограмма с субсидированной ставкой.

Теперь по семейной ипотеке и госпрограмме 2020-2024 дончане могут купить не только квартиру в новостройке, но и дом с участком земли или таунхаус. Аналитический отдел банка на первый квартал 2023 года зафиксировал рост числа заявок на эти объекты в полтора раза. Свою экспертную оценку возможностей госпрограммы для жителей Ростовской области предоставила руководитель «Абсолют Банка» в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая.

– Наш банк, как один из лидеров ипотечного рынка Ростовской области запустил кредитование домов с земельными участками и таунхаусов в рамках госпрограмм. Отмечу, что объект недвижимости должен находиться в регионе присутствия банка, быть частью типовой застройки, например, частью коттеджного поселка, с наличием основных коммуникаций. Продавцом обязательно должно быть юридическое лицо или ИП. Иначе это будет уже вторичная недвижимость и под условия госпрограмм она не подойдет.

Как сообщила далее представитель банка, ограничений по площади участка земли нет, главное, чтобы сам дом или его проект не был деревянным или каркасным. Разрешается любой уровень готовности строения.

По словам Елены Водяницкой, по госпрограмме ставка составит от 7,35 процента, а по «Семейной ипотеке» 5,99 процента годовых. Максимальный срок выплаты до 30 лет. Кстати, теперь возможны ипотечные сделки даже между родственниками: «Это удобно, когда родители и дети, бабушки или дедушки, братья или сестры хотят продать недвижимость близким, но нужной суммы наличными у них нет».