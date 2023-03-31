В День единения народов Беларуси и России на телебашне зажгут праздничную подсветку. Фото: donland.ru Фото: Фото из соцсетей

2 апреля, в День единения народов Беларуси и России, на главной телебашне Ростовской области зажгут праздничную тематическую подсветку. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

На телевизионной башне появятся российский и белорусский флаги, а также бегущая строка со словами «День единения народов Беларуси и России», «День Союзного государства России и Белоруссии».

Праздничную подсветку можно будет наблюдать с 21.00 до 00.00.

Вместе с ростовской телебашней художественную подсветку зажгут более чем 20 телевизионных объектов России.

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Работа дополнительного графика будет организована с 17.30 до 21.30 (подробности)