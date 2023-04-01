Депутаты Заксобрания Ростовской области положительно оценили работу властей за 2022 год

Состоялось совещание фракции «Единая Россия» в Заксобрании Дона. Фото: сайт Законодательного собрания РО

В Ростовской области депутаты Законодательного собрания Дона положительно оценили результаты работы правительства региона за 2022 год. Итоги, озвученные на совещании, прокомментировал председатель парламента области Александр Ищенко.

- В 2022 году были приняты все необходимые меры для того, чтобы обеспечить развитие Ростовской области вне зависимости от внешнего санкционного давления. Есть индикаторы, которые на это указывают. Например, если в целом по стране индекс промышленного производства немного снижен, то в нашем регионе он вырос почти на 8 %. Это тот результат, о котором вряд ли какой-то другой регион страны может говорить также уверенно, - отметил Александр Ищенко.

По словам депутата, в аграрном секторе на Дону также зафиксировали рост на 10 %. Кроме того, на 14 % повысился уровень заработной платы.

- Если сравнивать с другими регионами и результатами работы в 2020 и 2021 годах, мы увидим ощутимые достижения в Ростовской области. Поэтому, вне всякого сомнения, оценка положительная, - заявил Александр Ищенко.

Спикер донского парламента добавил, что власти поддержали абсолютное большинство представленных законодательных инициатив, и это помогло решить ряд существенных вопросов, волнующих людей. В частности, значимые решения были приняты по вопросам поддержки льготников при проезде в общественном транспорте, социальным выплатам, поддержке мобилизованных, контрактников, добровольцев и членов их семей.

Добавим, теперь вопрос о результатах деятельности правительства области за 2022 год вынесут на заседание донского парламента, которое состоится 6 апреля. С отчетом выступит глава региона Василий Голубев.

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